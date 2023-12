I massi caduti hanno distrutto tre macchine e un furgone parcheggiati nella zona

Tragedia sfiorata a Roma, nel quartiere Trastevere, dove un muro di contenimento è crollato da nella notte, a due passi dalla stazione. I massi caduti hanno distrutto tre macchine e un furgone parcheggiati in quel punto proprio la sera stessa. “Sono sette anni che parcheggio lì, ho chiesto anche il passo carrabile – racconta il proprietario del negozio proprio di fronte alle mura cadute -. Nessuno ci ha mai allertato o avvisati di rischi”. “Sono dieci anni che da quel muro cadono piccoli sassi o piccole frante – aggiunge Fabrizio, un residente -. La copisteria ha fatto costruire una tettoia proprio per coprirsi dai sassi ma nessuno ha mai messo in sicurezza la zona”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata