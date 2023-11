Il 22enne è ancora ristretto nel reparto infermeria

Filippo Turetta, il giovane accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin, secondo quanto apprende LaPresse, verrà interrogato domani dal pm Andrea Petroni, titolare del fascicolo. L’interrogatorio dovrebbe tenersi nel carcere di Verona.

Si riunirà domani anche il ‘Gruppo di osservazione e trattamento’ e a seguito di ciò, gli esperti dovrebbero dare indicazioni rispetto a un eventuale cambio di reparto di Filippo Turetta recluso nel carcere di Verona. Turetta è ancora ristretto nel reparto infermeria. Molto probabilmente verrà poi trasferito nella sezione ‘protetti’.

Venerdì la decisione sull’eventuale compagno di cella

Venerdì il ‘Gruppo di osservazione e trattamento’ deciderà anche se Filippo dividerà la cella con qualcuno, sicuramente però non il compagno di cella attuale, che è un detenuto per reati finanziari. La sezione ‘protetti’ è quella per i detenuti per reati a ‘forte riprovazione sociale’ che, a loro tutela, non devono avere contatti con persone in carcere per altre tipologie di reati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata