Denunciato un uomo di 45 anni per detenzione di droga

Aveva trasformato una cascina in una ‘fabbrica’ di cannabis: a Pratiglione, in provincia di Torino, i carabinieri di Ivrea hanno denunciato un uomo di 45 anni per detenzione di droga. I militari dell’Arma hanno scoperto che la struttura era dotata di un sistema di illuminazione con apposite lampade, ventilazione avanzata e irrigazione tramite sistema idraulico. Il tutto risultava alimentato attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati infiorescenze di marijuana già essiccate, oltre a 153 piante di cannabis. Sono state confiscate varie attrezzature da giardinaggio. Il cascinale è stato sottoposto a sequestro, mentre i danni sono ancora in corso di quantificazione. La sostanza stupefacente ritrovata è stata campionata ed è in attesa delle analisi.

