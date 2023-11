Nelle prime indagini è emerso che la pianta era stata classificata a massimo rischio di caduta

Un dirigente e un tecnico del servizio giardini competente nei territori del XI e del XII municipio di Roma sono stati denunciati alla procura della Repubblica della Capitale in relazione alla morte di Teresa Veglianti, la donna di 81 anni rimasta schiacciata e uccisa da un albero crollato in via di Donna Olimpia nel quartiere di Monteverde. Nella giornata di ieri (27 novembre) infatti, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, ai due dipendenti del servizio giardini era stata redatta, da parte della polizia Roma Capitale che sta svolgendo le indagini, l’elezione di domicilio. Dalle prime verifiche effettuate dagli investigatori subito dopo la morte della donna sarebbe emerso che l’albero caduto a causa delle raffiche di vento era stato segnalato, dopo la perizia di un agronomo, come a rischio caduta con indice ‘D’, la massima categoria di rischio, per cui l’arbusto doveva essere abbattuto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata