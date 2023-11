Morti sul colpo i due conducenti

I conducenti di un treno e di un camion – un uomo e una donna – sono morti sul colpo nello scontro tra i due mezzi avvenuto in località Thurio di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco che stanno accertando la dinamica dei fatti e i motivi per i quali il furgone si trovasse sui binari. Il convoglio che ha investito l’autocarro è un treno regionale che collega la frazione Sibari di Cassano allo Ionio con Corigliano Rossano. Nessuno dei vagoni del treno ha subito conseguenze e nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. L’uomo alla guida del camion, invece, viaggiava da solo.

