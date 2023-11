I vigili del fuoco ricordano la tragedia di Ventotene, a Roma. Il 27 novembre del 2001 l’esplosione in un palazzo provocò la morte di 8 persone tra cui 4 pompieri, intervenuti per evacuare l’edificio e verificare l’origine del forte odore di gas per il quale erano stati chiamati.

