I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese e Milano hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro emesso dal Gip di Busto Arsizio, su richiesta della Procura sul sistema delle frodi nell’ambito del “bonus facciate 90%”, nei confronti di società riconducibili a un unico amministratore. L’indagine ha riguardato l’analisi dei crediti indebitamente generati da una società edile e dal suo rappresentante legale, attraverso il sistema della sovrafatturazione per oltre 2 milioni di euro. Sequestrati 812mila euro di crediti, 815 mila euro di disponibilità liquide, 3 immobili e relativi box auto, un’autovettura, 16 motoveicoli, un orologio Rolex mod e 20mila euro in quote societarie relative alle due società. La società ha attualmente in uso diverse auto di lusso tra cui Lamborghini Huracan STO, Ferrari 812 Superfast, Ferrari 488, Ferrari FF e Ferrari F8.

