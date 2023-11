Sosta davanti alla sede Rai dove si sono verificati lanci di pomodori contro le forze dell'ordine

Un falò è stato acceso su corso San Maurizio, angolo corso Regina, a Torino al corteo nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizzato dal movimento femminista ‘Non una di meno’. I partecipanti si sono raccolti attorno al falò, dove sono stati letti i nomi delle 108 vittime di femminicidio e transicidio da inizio anno: ‘il fuoco e la rabbia bruciano per tutte’, si legge sui social. ‘Per Giulia, per tutte’ lo slogan che viene ripetuto. È stata poi tirata della vernice contro il commissariato Dora-Vanchiglia. Prima di giungere al rondò Rivella, il corteo ha sostato davanti alla sede Rai in via Verdi, dove si sono verificati lanci di pomodori contro le forze dell’ordine e sono stati accesi fumogeni e torce da segnalazione. Secondo gli organizzatori in piazza 15mila persone, mentre secondo la polizia si fermano a oltre 10mila.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata