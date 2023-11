Intervento dei carabinieri: misura cautelare per 9 persone

Il gip del tribunale di Catanzaro, su richiesta della procura della Repubblica, ha emesso una misura cautelare nei confronti di 9 persone per i reati di atti persecutori, minacce e lesioni personali aggravate da parte di un soggetto nei confronti dell’ex fidanzata. I carabinieri della Compagnia catanzarese hanno notificato all’uomo il provvedimento di arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico mentre ad altri suoi 8 parenti la misura del divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da lei frequentati. Secondo la denuncia che la donna aveva sporto, l’ex compagno non si era rassegnato alla fine della relazione, minacciandola, pedinandola e in qualche caso percuotendola. Le condotte vessatorie si sono aggravate in seguito al suo stato di gravidanza, tanto che in una recente occasione lui e i suoi parenti l’avrebbero aggredita sotto casa, bloccati dal provvidenziale intervento dei militari.

