Francesca Gioieni: "Stiamo applicando la normativa prevista"

(LaPresse) Filippo Turetta è arrivato nella casa circondariale di Verona. Il 22enne – accusato dell’omicidio volontario aggravato e sequestro dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin – è atterrato la mattina di sabato 25 novembre all’aeroporto di Venezia a bordo di un Falcon 900EX partito da Francoforte dopo essere stato estradato dalla Germania. Subito dopo è stato portato nel carcere di Verona. ‘Stiamo lavorando, stiamo facendo quello che normalmente facciamo per tutti i detenuti. Lui è tranquillo”, ha dichiarato Francesca Gioieni, direttrice del carcere di Verona. “Stiamo applicando la normativa prevista, le procedure normali: attenzione, cautela, visita medica, immatricolazione, visita psicologica. Quelle che si applicano per i nuovi giunti”, ha sottolineato Gioieni, aggiungendo che l’amministrazione penitenziaria ”ha delle normative molto chiare per la prevenzione dei suicidi”.

