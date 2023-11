Nell'impatto è rimasto ferito un uomo di 82 anni

È di un morto e un ferito il tragico bilancio del 178esimo incidente stradale mortale a Roma avvenuto su via Flaminia, all’altezza del km 18,4, prima del bivio per Sacrofano, nel Municipio XV. Nello schianto tra due autovetture, che si sono scontrate frontalmente, è deceduto uomo di nazionalità egiziana di 57 anni, di nome Ahmed Korany Ahmed, che si trovava alla guida della vettura che si è scontrata con un’auto condotta da un 82enne, rimasto ferito. La strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, fino al km. 18,5.

