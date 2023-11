Sul posto si è recato anche il Sindaco capitolino Roberto Gualtieri. Aperto fascicolo per omicidio colposo

Una donna 82enne è morta dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del forte vento che si è abbattuto su Roma. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 10,30 nel quartiere Monteverde in via di Donna Olimpia. Sul posto, oltre al sindaco capitolino Roberto Gualtieri, anche la polizia del Distretto di Monteverde, la municipale e i vigili del fuoco. Inoltre, è in corso il sopralluogo del Pm. Il figlio è in stato di shock, assistito dagli psicologici.

Aperto fascicolo per omicidio colposo

Il sostituto procuratore di Roma Eugenio Albamonte ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignori per la morte di Teresa Veglianti, la donna di 82 anni, morta schiacciata da un albero caduto a causa del forte vento, in via Donna Olimpia nel quartiere di Monteverde.

Roma, sei feriti per alberi caduti

Oltre alla donna morta, è di sei persone ferite il bilancio delle vittime di alberi caduti nella Capitale per il vento forte che dalla notte scorsa infuria su Roma. Il 118 è intervenuto per diversi alberi caduti: sul Gra carreggiata interna al km 59 una donna di circa 40 anni è stata trasportata in codice verde al Sant’Eugenio. In via del Mare verso Ostia un uomo in codice verde codice verde uomo 65 anni ha rifiutato il trasporto in ospedale. Nell’hinterland a Palombara Sabina un albero ha ferito un ragazza di 28 anni che ha rifiutato il ricovero. All’Alessandrino, in via del Perfolato una donna sui 50 anni è stata trasportata in codice giallo al San Giovanni. In via don Pasquino Borghi una donna di 67 anni è stata portata al Campus Biomedico. Un’altra donna è stata soccorsa in via Palmiro Togliatti e portata in codice giallo al Pertini.

