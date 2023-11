L'attore alla manifestazione a Milano

C’è anche Claudio Santamaria alla manifestazione del 25 novembre contro la violenza di genere a Milano. “Una giornata importantissima che si spesa possa essere un pezzettino in più per andare avanti ed evolversi e sconfiggere questa piaga terribile. È una piazza per svegliare le coscienze”, ha detto l’attore Claudio Santamaria.

