La protesta indetta da 'Non una di meno' e altre associazioni femministe

(LaPresse) Sono circa decine di migliaia le persone scese in piazza al circo Massimo per manifestare contro la violenza sulle donne in occasione del 25 novembre. La protesta indetta da ‘Non una di meno’ e altre associazioni femministe si sviluppa in tutto il centro della capitale con un corteo che passa accanto al Colosseo e arriva in Piazza San Giovanni. Tantissime le donne scese in piazza provenienti da ogni parte d’Italia con pullman arrivati a Roma fin dalle prime ore della giornata.

