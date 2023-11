Il Group Insurance General Manager Unipol Enrico San Pietro "Il rispetto è uno dei valori presenti da molti anni nella nostra carta dei valori"

Una panchina rossa davanti alla sede fiorentina di Unipolsai. È l’iniziativa del gruppo assicurativo in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Come spiega il Group Insurance General Manager Unipol Enrico San Pietro “Il rispetto è uno dei valori presenti da molti anni nella nostra carta dei valori, e il rispetto verso le donne è una delle declinazioni più importanti di questo valore. Noi da anni lavoriamo in questa direzione: ad esempio, abbiamo realizzato una politica per la diversità che punta a incentivare tutte quelle azioni che possano favorire la piena parità di genere, e naturalmente questo significa poter rendere l’ambito di lavoro più sereno, ma anche valorizzare al meglio il contributo che le donne possono dare alla crescita del nostro gruppo”. In rappresentanza del capoluogo fiorentino c’è Benedetta Albanese, Assessora ai diritti e pari opportunità, sicurezza urbana del Comune di Firenze: “Le iniziative per il contrasto alla violenza contro le donne sono essenziali e lo sono non soltanto il 25 novembre, o in questa settimana, o in questo mese, ma ogni giorno dell’anno. Deve diventare un tema centrale non solo nell’agenda politica ma lo deve essere nella vita quotidiana di ognuno di noi”.

