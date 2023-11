Per la procura di Venezia si profila l'aggravante della premeditazione, che potrebbe costargli l'ergastolo

Filippo Turetta verrà consegnato alle autorità italiane sabato e arriverà a Venezia in tarda mattinata. Lo ha riferito il legale del giovane, accusato dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Il 22enne sarà prelevato in Germania da un aereo dell’Aeronautica militare. Per la procura di Venezia si profila l’aggravante della premeditazione, che potrebbe costargli l’ergastolo. Intanto un vicino di casa della famiglia Cecchettin a Vigonovo, ha raccontato di aver assistito a un’aggressione in strada nei pressi dall’abitazione della ragazza, la sera dell’11 novembre. Ma, nonostante l’uomo abbia allertato le autorità, “nessuno è intervenuto”. Appello del Papa per arginare la violenza sulle donne: “Bisogna educare gli uomini a relazioni sane”.

