Così lo psichiatra e filosofo a margine dell’evento organizzato dall’Anas

“La violenza parte dalle parole, mai dai gesti. Bisogna stare attenti alle parole”. Così Paolo Crepet, psichiatra e filosofo, dopo l’omicidio di Gulia Cecchettin. “Cosa devo fare? Un corso preparatorio di educazione affettiva così saremo tutti più capaci di amare? Ma io non so, prendono in giro?”, ha aggiunto a margine dell’evento organizzato dall’Anas “Sicurezza stradale: obiettivo zero vittime”.

