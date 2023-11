Al termine del momento di raccoglimento un applauso e l'urlo "Ciao Giulia"

Oggi alle ore 11 è stato osservato un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin e per tutte le donne vittime di violenza. L’iniziativa è stata lanciata dal ministero dell’Istruzione e del Merito. La circolare del Mim ricorda che “nei giorni prossimi alla ricorrenza del 25 novembre, le istituzioni scolastiche sono chiamate, altresì, a organizzare iniziative sulla tematica della lotta contro la violenza sulle donne, coinvolgendo attivamente studentesse e studenti in riflessioni e dibattiti, che possano sensibilizzarli e responsabilizzarli, anche attraverso eventuali approfondimenti sugli strumenti a disposizione delle donne vittime di violenza, sulla normativa e sulle politiche in essere”. Il minuto di silenzio osservato dagli studenti del liceo Vittorini di Milano. Al termine del momento di raccoglimento un applauso e l’urlo “Ciao Giulia”.

