L'avvocato e senatrice leghista: "C'è più aggressività rispetto al passato"

Giulia Bongiorno, avvocato e senatrice della Lega, è tornata a parlare della violenza contro le donne, argomento a lei molto vicino. La parlamentare, infatti, da sempre si batte per la causa e in questo momento sta difendendo in tribunale la giovane donna che accusa di stupro Ciro Grillo e altri suoi tre amici. “Noi donne siamo piene di sensi di colpa da quando nasciamo. La grande generosità delle donne in certi casi è pericolosissima. I sensi di colpa a volte creano una generosità con degli esiti fatali”, ha detto Bongiorno, madre della legge Codice Rosso del 2019 – che rafforza la tutela di tutti coloro che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti. L’esponente del Carroccio ha anche sottolineato l’importanza di portare questi temi nelle scuole, su tutti quello dell’educazione al consenso. “C’è un’aggressività maggiore rispetto al passato. Una grande battaglia che devono combattere i genitori è quella contro l’uso del cellulare, perché sono convinta che l’aggressività è aumentata da quando c’è un uso smodato”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata