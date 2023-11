La ragazza è ricoverata in codice giallo

A Erba, in provincia di Como, una ragazza di 23 anni di origine marocchina è stata aggredita questo pomeriggio, 21 novembre, con acido cloridrico gettato in faccia. L’aggressione è avvenuta intorno alle 13.40 in via Pontida. La giovane è stata ricoverata in codice giallo all’Ospedale Sant’Anna di Como. Sul posto è stato trovato lievemente ferito un uomo di 47 anni che non è l’aggressore della ragazza e sono intervenute due automediche, due ambulanze e i carabinieri di Como per le indagini. Per l’aggressione è stato poi arrestato l’ex fidanzato della giovane, un uomo anche lui marocchino di 25 anni.

