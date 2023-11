Al termine i ragazzi hanno sbattuto le mani sui banchi per ricordare Giulia

Anche gli studenti di Torino hanno osservato un minuto di silenzio alle 11 per per Giulia Cecchettin e per tutte le donne vittime di violenza. L’iniziativa è stata lanciata dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Nelle immagini il liceo scientifico Galileo Ferraris di Torino. I ragazzi hanno ricordato Giulia e le altre vittime di violenza anche sbattendo le mani sui banchi.

