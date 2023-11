Il colpo nella notte tra sabato e domenica. Svuotata buona parte delle cassette di sicurezza

Un banda del buco si è introdotta nel caveau della filiale della banca di Intesa Sanpaolo di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, svuotando buona parte delle cassette di sicurezza. Secondo quanto apprende LaPresse, il colpo si sarebbe verificato nella notte tra sabato e domenica. Ad accorgersene, ieri mattina, i dipendenti della sede in via Magnocavallo 25, che hanno poi dato l’allarme. Per svaligiare la banca, i ladri sono passati dall’impianto fognario, approfittando della chiusura del fine settimana. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Casale con la squadra mobile di Alessandria e la polizia scientifica. Le indagini sono in corso.

