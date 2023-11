Dalle prime ore di oggi, nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Genova, Forlì, Cesena, Ravenna, Firenze, Pescara e Teramo, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari e della Compagnia di Quartu Sant’Elena, unitamente al personale dei reparti competenti e di quelli specializzati, oltre 300 militari dell’Arma, stanno dando esecuzione a diverse decine di provvedimenti cautelari, richiesti dalla Dda cagliaritana ed emessi dal gip presso il Tribunale di Cagliari, per associazione finalizzata al traffico anche internazionale di stupefacenti, nei confronti di un sodalizio italo/albanese operante prevalentemente in tali aree. L’operazione è stata condotta col supporto della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga. Effettuate perquisizioni nei confronti dei destinatari del provvedimento e di altri, risultati vicini al gruppo criminale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata