“L’amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L’amore vero non urla, non picchia, non uccide“. Questo il post sui social di Gino Cecchettin, il papà di Giulia. Ieri è stato trovato il corpo della ragazza 22enne nella zona del lago di Barcis, in provincia di Pordenone dopo una settimana in cui della giovane non si avevano più notizie. Per l’omicidio è ricercato il suo ex fidanzato, Filippo Turetta.

Il papà: “Amore mi manchi già tantissimo, abbraccia mamma”

“Amore mio, mi manchi già tantissimo, abbraccia la mamma e dalle un bacio da parte mia”. Lo scrive sui suoi canali social, accompagnando la frase ad una foto sorridente di Giulia, Gino Cecchettin, papà della ragazza.

