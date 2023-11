Era stato recuperato in condizioni disperate dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco

È morto il 12enne caduto il 17 novembre nel lago di Lecco e poi recuperato in condizioni disperate dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, il ragazzino di origine straniera, che abitava a Cinisello Balsamo (Milano), stava giocando con altri due amici sulla piattaforma su Lungo Lario IV Novembre quando è caduto. Un ragazzo si sarebbe anche tuffato in acqua per tentare di salvarlo. Il 12enne è stato portato in gravissime condizioni all’ospedale di Lecco dove sono iniziate le manovre di rianimazione in Ecmo, che però non sono bastate a salvarlo. Oggi il decesso.

