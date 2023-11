Sono ancora in corso le manovre di rianimazione

È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco il ragazzino di 12 anni caduto nel lago di Lecco. Secondo una prima ricostruzione, il 12enne, di origine straniera, stava giocando con altri due amici sulla piattaforma su Lungo Lario IV Novembre quando è caduto: dalle prime informazioni, un ragazzo si sarebbe anche tuffato in acqua per tentare di salvarlo. Il ragazzino è stato portato in gravissime condizioni all’ospedale di Lecco dove sono ancora in corso le manovre di rianimazione. Le sue condizioni sono disperate.

