“Per l’ennesima volta la classe politica prende in giro la sanità pubblica negando ai cittadini la possibilità di usufruirne. La spesa sanitaria scenderà nei prossimi anni in percentuale rispetto al Pil tornando al livello inferiore rispetto alla pandemia, l’emergenza Covid non ha insegnato niente e si va sempre di più verso una sanità privata”. Sono le voci del personale infermieristico del NurSind sceso in piazza sotto la sede di Regione Lombardia a Milano. “Come infermieri della sanità pubblica abbiamo, da tabelle, gli stipendi tra i più bassi d’Europa”. Lo spiega a LaPresse Giovanni Migliaccio, segretario provinciale NurSind Milano. “Siamo solo sopra Grecia ed Estonia, noi con il potere d’acquisto italiano in alcune regioni come la Lombardia abbiamo stipendi vicini alle soglie di povertà”, conclude.

