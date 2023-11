Per ripulire l’Arco della Pace, a Milano, non sarà sufficiente un semplice intervento di idropulizia. Lo ha fatto sapere il Comune in seguito a un’analisi approfondita: si dovrà dunque ricorrere a un restauro. Il monumento storico era stato imbrattato mercoledì 15 novembre da sette attivisti del gruppo ambientalista ‘Ultima Generazione’ che lo avevano ricoperto con della vernice arancione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata