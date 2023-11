Il racconto del familiare a LaPresse: "Lei diceva sempre che non era violento"

Filippo Turetta, l’ex fidanzato di Giulia Cecchettin, scomparso insieme alla giovane in provincia di Venezia, era geloso e faceva “scenate continue” nei confronti della ragazza: la famiglia aveva infatti incoraggiato Giulia a non vederlo più. Lo racconta a LaPresse il cugino di Cecchettin, Giovanni. “Abbiamo sempre incoraggiato Giulia a non vedere più Filippo perché era giusto così ed era troppo geloso. Mi ricordo che quest’estate siamo andati in montagna tutti insieme e dopo mangiato stavamo tornando a prendere la macchina e lei ci ha detto che si erano lasciati. Le faceva continue scenate di gelosia. Mi ricordo quando mi raccontò che Filippo un giorno doveva andare a prelevare ed erano loro due e le sue amiche, Giulia non è voluta scendere dalla macchina e lui ha fatto una scenata. Stessa cosa è successa quando è andata al concerto con sua sorella Elena, lui lì ha iniziato a insultare Elena per messaggio perché Giulia non gli rispondeva”, ha detto il cugino della giovane.

“Filippo geloso ma lei diceva non violento”

Giovanni ha anche raccontato che Cecchettin rassicurava la famiglia sul fatto che Turetta non fosse violento. “In famiglia abbiamo avuto l’impressione che Filippo fosse eccessivamente geloso ma Giulia ci diceva sempre che non era violento. Nessuno di noi ha mai pensato che potesse essere in pericolo”, ha detto, aggiungendo: “Filippo l’ho visto solo una volta al compleanno di Giulia, ho parlato con lui, scherzato, sembrava un ragazzo come tanti altri. È molto riservato e timido, infatti quando Giulia gli diceva di rimanere a cena insisteva sempre molto, perché lui si vergognava” però Giovanni racconta di alcune scenate di gelosia a cui hanno assistito dei familiari della giovane.

