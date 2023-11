Offerta a dipendenti, magistrati e personale amministrativo una serie di pacchetti per prevenzione e diagnosi precoce di gravi malattie

Una serie di pacchetti per la prevenzione e la diagnosi precoce di gravi malattie offerta ai dipendenti, magistrati e personale amministrativo: la Corte dei conti è la prima istituzione pubblica ad applicare pienamente il Piano Nazionale della Prevenzione 2020/2025, strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute.

Sono infatti previsti una serie di pacchetti di screening, diversificati per uomini e donne, contro il rischio di malattie cardiovascolari e la prevenzione dei tumori. Ne possono usufruire il personale della magistratura e amministrativo in servizio presso la sede centrale e le sedi territoriali, su richiesta del medico di base o del medico competente. Esami diagnostici ed accertamenti sono possibili a Roma presso il Poliambulatorio Montezemolo, struttura sanitaria interna alla Corte dei conti, o presso strutture convenzionate per il personale delle sedi periferiche, che potranno attivare una procedura di rimborso.

Scopo del Piano Nazionale di Prevenzione è garantire sia la salute individuale e collettiva sia la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, da qui l’impegno della Corte dei Conti per lo screening di prevenzione sanitaria per il personale.

