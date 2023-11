Intervento della Guardia di Finanza: ritirati oltre mille prodotti

La Guardia di Finanza di Lucca ha eseguito una serie di controlli nei confronti di vari esercizi commerciali della Lucchesia, all’esito dei quali sono stati trovati e sottoposti a sequestro oltre mille prodotti non sicuri, tra cosmetici, accessori per il bagno e bombolette spray. Il sequestro è avvenuto in due negozi gestiti da cittadini di nazionalità cinese. Ai titolari delle due attività sono stati elevati appositi verbali di accertamento per la successiva irrogazione di una sanzione amministrativa (che potrà arrivare fino a oltre 35mila euro) da parte della Camera di Commercio di Lucca, mentre i prodotti sottratti dalla disponibilità dell’esercente saranno, a procedimento definito, definitivamente confiscati.

