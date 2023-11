Inchiesta della Guardia di Finanza: sei indagati

Scoperto dalla Guardia di Finanza di Lodi un sistema di frode basato sulla creazione di falsi crediti d’imposta nell’ambito dei bonus fiscali previsti (Bonus 110%, Bonus Facciate, Sisma Bonus, Ecobonus) con l’invio di comunicazioni false all’Agenzia delle Entrate. L’indagine riguarda sei società situate nelle province di Lodi, Milano, Como e Pavia. I militari delle Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 2,5 milioni di euro, derivanti da falsi crediti d’imposta per lavori di ristrutturazione di facciate di edifici mai eseguiti. I titolari delle sei imprese sono indagati per truffa ai danni dello Stato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione e autoriciclaggio.

