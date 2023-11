L'opera di aleXsandro Palombo contro la nuova ondata di antisemitismo

Anna Frank che piange accanto a una bambina di Gaza che brucia la bandiera di Hamas. È il murale dell’artista aleXsandro Palombo apparso a Milano, in Piazza Castello: l’opera, che fa parte della serie ‘Innocenza, odio e speranza’ vede Anna Frank con la divisa di Auschwitz e Stella di David mentre piange e tiene tra le mani la bandiera d’Israele. Al suo fianco c’è una bambina palestinese con la Kefiah in testa e sulla fronte una fascia con la bandiera della Palestina, sul suo volto la scritta ‘Free Gaza’, in una mano tiene la bandiera di Hamas e nell’altra una candela con cui le dà fuoco.

La serie ‘Innocenza, odio e speranza’ è apparsa a Milano a un mese dall’attacco di Hamas contro Israele: l’artista con i suoi lavori lancia un monito e affronta la nuova ondata di antisemitismo. Le opere sono apparse in in vari luoghi della città, nella centralissima Piazza Castello, divenuta nelle ultime settimane il luogo delle manifestazioni della comunità ebraica, e nella zona del nuovo progetto Porta Nuova acquisito dal fondo sovrano dell’emirato del Qatar.

