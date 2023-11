A Torino vigilanza massima per le Atp Finals di tennis al via il 12 novembre. “Durante i giorni delle ATP Finals saranno impegnati centinaia di uomini delle forze dell’ordine in città. Ho appena terminato una riunione alla quale hanno partecipato il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, gli organizzatori delle ATP Finals, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, l’amministrazione comunale. Abbiamo messo a punto gli ultimi aspetti legati a questo evento internazionale che pone Torino all’attenzione del mondo e per il quale lo sforzo complessivo è massimo”, ha detto il prefetto di Torino, Donato Giovanni Cafagna, a margine di un incontro con i presidenti delle circoscrizioni cittadine per avviare un metodo di lavoro che costruisca la sicurezza sul territorio con iniziative positive e anti degrado. “Ci saranno degli obiettivi vigilati in maniera fissa e in maniera dinamica, c’è l’esigenza di garantire lo svolgimento dello spettacolo agonistico, ma anche quello nelle numerose location del centro storico, attrezzate dall’amministrazione comunale e da Federtennis in modo che siano vigilate e controllate” aggiunge il prefetto, facendo riferimento a Palazzo Reale, Piazza Castello, Palazzo Madama, il fan village, i luoghi dove saranno ospitati i tennisti. “Su sinagoghe e moschee sarà proseguita la sorveglianza, che sarà attuata anche nelle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa, grazie al ministro degli Interni che ha messo a disposizione nuove risorse con i militari di ‘Strade sicure’ che affiancheranno la polizia ferroviaria.”

