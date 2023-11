Il cardinale Matteo Zuppi critica l’accordo siglato tra Italia e Albania sui migranti. “Di per sé è una ammissione di non essere in grado. Non si capisce perché non venga sistemata meglio l’accoglienza qui. Non c’è dubbio. Mi sembra che ci siano anche delle discussioni all’interno della maggioranza, quello che sicuramente è importante è avere un sistema di accoglienza che dia sicurezza a tutti, a chi è accolto e a chi accoglie”, ha dichiarato il presidente della Conferenza episcopale italiana, a margine della presentazione del rapporto Migrantes.

“Parlare di accoglienza significa parlare anche di che casa vogliamo. Non dobbiamo avere paura dell’accoglienza e se la gestiamo bene, come deve essere gestita, ci permetterà un futuro più grande”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata