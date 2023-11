Il movente sarebbe legato all'attività lavorativa dei due

Fermato nella notte il sospettato dell’omicidio di Badr Boujame detto ‘Samir’, il cameriere algerino ucciso venerdì notte con tre colpi di pistola mentre tornava a casa in Via Roma a Palermo. I carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo di Palermo hanno sottoposto al fermo un cittadino tunisino, anche lui cameriere in un locale sempre di Amari, a pochi metri da dove lavorava la vittima. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dal sostituto procuratore Vincenzo Amico e dalla aggiunto Ennio Petrigni, venerdì sera il tunisino avrebbe seguito la vittima al termine della giornata di lavoro: le molte telecamere che inquadrano via Roma hanno ripreso l’agguato. Il movente è ancora da chiarire ma sarebbe legato all’attività lavorativa dei due.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata