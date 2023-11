Francesco al termine dell'Angelus ha espresso anche vicinanza alla popolazione del Nepal colpita dal terremoto

“Prego per le vittime delle tempeste e alluvioni in Italia e in tutti gli altri paesi”. È il pensiero rivolto da Papa Francesco a chi è morto a causa degli eventi estremi, al termine della preghiera domenicale dell’Angelus in piazza San Pietro. Bergoglio ha voluto dedicare un pensiero di vicinanza anche alla “popolazione del Nepal che soffre a causa del terremoto” e ai “profughi afgani rifugiati in Pakistan che non sanno più dove andare”.

