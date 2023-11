Foto di repertorio

A partere la vita Pietro Caprio, di 58 anni

Un uomo di 84anni è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio di Pietro Caprio, l’uomo di 58 anni trovato morto carbonizzato ieri in un’auto a Cellole, nel Casertano. Secondo le prime ipotesi, il movente sarebbe da far risalire a dissidi di natura economica. Sulla questione però proseguono le indagini.L’84enne è stato sottoposto a fermo dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere per omicidio e distruzione di cadavere. Della vittima si erano perse le tracce il 3 novembre, quando era atteso a un appuntamento di lavoro al quale non si è mai presentato.

