A lanciare l'allarme i vicini di casa, immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto dalle fiamme il corpo della vittima

Un uomo è morto questa mattina in seguito all’incendio di una abitazione in via Giotto a Macomer, in provincia di Nuoro. A lanciare l’allarme i vicini di casa: immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto dalle fiamme il corpo carbonizzato dell’uomo.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Macomer che stanno procedendo con gli accertamenti per risalire alle cause del rogo.

