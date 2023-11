625 Vigili del fuoco in aiuto della popolazione

Continua l’impegno del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in Toscana per i soccorsi alla popolazione e per far fronte ai danni causati dall’ondata di maltempo dovuta alla tempesta Ciaran: dalle 17 del 2 novembre sono stati portati a termine 3.851 interventi. Nelle aree alluvionate di Firenze, Pisa, Prato e Pistoia stanno operando 625 unità, di questi, 418 dai Comandi regionali e 207 giunti in rinforzo da altri Comandi d’Italia, con 199 automezzi. Nella clip ricognizione lungo l’argine del Rio Barberoni, a Quarrata, nel Pistoiese. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

