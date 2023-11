Le dichiarazioni in occasione del corteo "Fuori l'Italia dalle guerre"

“Noi abbiamo firmato nel 1993 l’accordo di Oslo. Sulla base di quell’accordo dovevamo costruire lo stato di Palestina sul 22% della Palestina storica. Oggi dopo le occupazioni di Israele non è rimasto neanche il 5%. Di cosa parliamo? Per fare la pace bisogna dare la pace. Israele non vuole la pace. Se vuole la pace deve ritirarsi dai territori occupati. Deve permettere a questo popolo come a tutti gli altri di vivere in pace. Parlano tutti del diritto di Israele a difendersi. Ma il popolo palestinese ha lo stesso diritto, sì o no?”. Così il presidente della Comunità Palestinese di Roma e del Lazio Yousef Salman al corteo di Roma in sostegno della Palestina “Fuori l’Italia dalle guerre”.

