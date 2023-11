Il sindaco: "Il sopralluogo in città è stato uno shock"

Prato devastata dall’alluvione che ha colpito la città toscana per l’esondazione del Bisanzio e di vari torrenti. Nelle immagini impressionanti alcune auto travolte da un impetuoso fiume di fango. “Il sopralluogo in città è stato uno shock. Una botta nello stomaco, un dolore che ti fa venire da piangere.Ma dopo una serata e una notte di devastazione ci tireremo su le maniche per pulire, sistemare e riportare alla normalità la nostra città”, ha scritto il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, su Facebook.

