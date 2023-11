E’ rientrata in Italia Giuditta Brattini la cooperante bresciana della associazione la Gazzella che nei giorni scorsi aveva lasciato Gaza. La donna è atterrata all’aeroporto di Orio al Serio. “Non può esserci un massacro continuo. Ci sono bombardamenti su scuole e chiese“, ha detto ai giornalisti la cooperante aggiungendo: “Non avrei voluto venire via ma a sarei servita a poco perché non potevamo muoverci”. La donna, che vive a Verona, ha comunque assicurato: “Sicuramente ci tornerò. Facciamo riabilitazione ai bambini feriti e penso che il nostro lavoro non terminerà in fretta”.

