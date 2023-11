L'uomo è stato fermato dalla polizia di Leicester dopo la fuga in Gran Bretagna

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lanciano (Chieti), su richiesta del procuratore della Repubblica, Mirvana di Serio, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Michael Whitbread Dennis, accusato di omicidio volontario aggravato, commesso il 28 ottobre – è confermato dagli inquirenti – nei confronti della compagna, Michele Faires Dawn 66enne di nazionalità inglese.

Il corpo della signora è stato rinvenuto a Casoli (Chieti) il 1° novembre nell’abitazione della coppia. Come è emerso dall’esame esterno eseguito dal medico legale Pietro Falco, la donna presenta 7 ferite d’arma da taglio concentrate sul dorso. Le indagini dei carabinieri teatini hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato che, al momento della scoperta del cadavere, si sarebbe allontanato dal territorio nazionale. Nelle prime ore di domenica, Whitbread, 74 enne originario di Torquay (frazione costiera di Torbay, nel Regno Unito), si è allontanato da casa con l’auto di famiglia, una Jeep compass bianca e ha oltrepassato la frontiera con la Svizzera per raggiungere il territorio inglese. Nei confronti dell’uomo è stato emesso un mandato di arresto.

Il fermo mercoledì sera a Shepshed

Un uomo è stato fermato mercoledì a Shepshed, come ha annunciato in una nota la polizia di Leicester. “L’uomo che è un cittadino britannico è stato arrestato con l’accusa di omicidio ieri sera e rimane in custodia. Gli investigatori dell’East midlands special operations unit (Emsou) sono in contatto sia con la polizia italiana che con il Foreign, Commonwealth and development office in merito alla morte della signora Faiers, 66 anni”.

“Stiamo continuando a lavorare con le autorità sia nel Regno Unito sia in Italia. La famiglia della signora Faiers ha chiesto privacy in questo momento e vorrei chiedere che questo venga rispettato”, ha dichiarato l’ispettore David Greenhalgh, dell’Emsou, che ha eseguito il fermo.

