Allagamenti ovunque per l'esondazione del Bisenzio e di vari torrenti

La situazione è drammatica a Prato dopo l’esondazione del Bisenzio e di vari torrenti. Tutta la città e la provincia sono allagate come mostrano le immagini aeree dei vigili del fuoco. Il sindaco Matteo Biffoni “raccomanda a cittadini e cittadine di rimanere a casa al sicuro. Non uscire di casa per nessun motivo, solo per vere emergenze”. “Lasciare libere le strade per i mezzi di soccorso e per le squadre della protezione civile. Ci sono molte situazioni critiche sparse sul territorio comunale. Nelle zone allagate – si legge in una nota del Comune – salire ai piani alti. Nessuno deve recarsi o stazionare in seminterrati o taverne. Ognuno deve collaborare comportandosi con cautela”.

