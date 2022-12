Modena, 14 dic. (LaPresse) – Questa mattina nella cittadina di Mulhouse, in Francia, la polizia giudiziaria del commissariato, con il supporto della brigata di ricerca e intervento di Strasburgo, ha fermato un 29enne di origini tunisine, gravemente indiziato dell’omicidio di Alice Neri, il cui corpo è stato trovato carbonizzato il 18 novembre nella sua auto, a Concordia, in provincia di Modena. Lo comunica la Procura in una nota.

