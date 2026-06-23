Mondiali 2026, le partite di oggi: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

I Mondiali 2026 hanno in programma oggi, 23 giugno, altre quattro partite della fase a gironi: il secondo match per tre big come Portogallo, Inghilterra e Croazia. Nel gruppo K i lusitani affrontano l’Uzbekistan del nostro Fabio Cannavaro, nel gruppo L i Leoni se la vedono con il Ghana mentre Modric e compagni giocano contro Panama. Ultimo match della giornata, l’altro del gruppo K, sarà Colombia-Repubblica Democratica del Congo.

Ecco nel dettaglio le partite di oggi:

Portogallo-Uzbekistan (gruppo K): ore 19:00

Inghilterra-Ghana (gruppo L): ore 22:00

Panama-Croazia (gruppo L): ore 01:00

Colombia-Repubblica Democratica del Congo (gruppo K): ore 04:00

Portogallo-Uzbekistan, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo il pareggio all’esordio in Coppa del Mondo contro la Repubblica Democratica del Congo, il Portogallo di Cristiano Ronaldo è chiamato alla vittoria contro la squadra allenata da Fabio Cannavaro. La gara, con calcio di inizio alle 19, sarà visibile in esclusiva, in diretta tv e in streaming, su Dazn.

Portogallo (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Araujo, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Neto; Ramos. Allenatore: Martinez

Uzbekistan (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Urozov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrulloev; Fayzullayev, Urunov; Shomurodov. Allenatore: Cannavaro

Inghilterra-Ghana, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo la promettente vittoria contro la Croazia all’esordio, nel gruppo L l’Inghilterra affronta il Ghana alle 22. La partita d sarà visibile in diretta tv su Dazn e Rai 1 e in streaming sull’app di Dazn e su Rai Play.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Stones, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Allenatore: Tuchel.

Ghana (4-4-2): Asare; Seneya; Adjetey, Opoku, Mensah; Issahaku, Sibo, Owusu, Sulemana; Semenyo, Ayew. Allenatore: Queiroz.

Panama-Croazia, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sconfitte nella prima giornata, Panama e soprattutto Croazia cercano una vittoria per rilanciarsi e per non dire addio in anticipo alla rassegna iridata. Fischio di inizio alla 01:00 (ora italiana) di mercoledì 24 giugno. La gara sarà visibile in esclusiva, in diretta tv e in streaming, su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

Panama (3-4-3): Mosquera, Ramos, Cordoba, Escobar; Harvey, Murillo, Godoy, Davis; Barcenas, Fajardo, Diaz. Allenatore: Christiansen.

Croazia (3-4-2-1): Livakovic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Luka Sucic, Perisic; Pasalic, Kramaric; Musa. Allenatore: Dalic.

Colombia-Repubblica Democratica del Congo, probabili formazioni e dove vederla in tv

Secondo match del gruppo K quello tra la Colombia e la Repubblica Democratica del Congo. I sudamericani vogliono una vittoria per blindare il passaggio del turno ma la compagine africana ha dimostrato contro il Portogallo di essere competitiva. Fischio d’inizio alle 04:00 (ora italiana) di mercoledì 24 giugno. La gara sarà visibile in esclusiva, in diretta tv e in streaming, su Dazn. Ecco le probabili formazioni:

Colombia (4-2-3-1): C. Vargas; D. Munoz, D. Sanchez, J. Lucumi, J. Mojica; G. Puerta, J. Lerma; Jhon Arias, J. Rodriguez, L. Diaz; L. Suarez. Allenatore: Lorenzo.

Repubblica Democratica del Congo (5-3-2): L. Mpasi; Wan-Bissaka, C. Mbemba, A. Tuanzebe, S. Kapuadi, A. Masuaku; N. Mukau, Moutoussamy, Edo Kayembe; C- Bakambu, Y. Wissa. Allenatore: Desabre.