La ricerca accelerata dall’AI e i 23mila farmaci in sviluppo nel mondo

Complici le tecnologie, oggi la ricerca farmaceutica corre a una velocità senza precedenti. Nel mondo sono 23.000 i farmaci in sviluppo, il doppio rispetto a 10 anni fa, tra molecole di sintesi chimica e prodotti biotech. A segnalarlo è un focus di Farmindustria reso noto in occasione dell’Assemblea pubblica 2026, in corso a Roma.

Se tra il 2013 e il 2022 venivano approvati mediamente 58 nuovi farmaci l’anno a livello globale, dal 2023 al 2025 la media è salita a 78. Un’accelerazione che si è tradotta in nuove possibilità di cura e di vita per tante persone. Tra i principali farmaci che saranno lanciati a livello globale tra il 2024 e il 2028, si stima che il 62% avrà un impatto particolarmente significativo su sopravvivenza, qualità della vita e produttività e il 38% genererà nuovi percorsi di cura con costi sanitari minori.

L’impatto dei nuovi farmaci: 21 mln di giorni di ricoveri evitati e 66 mld di valore

Se quello in sanità deve essere considerato un investimento, Farmindustria stima che gli 11 miliardi di euro investiti in innovazione dal 2014 al 2024 abbiano generato 66 miliardi di euro di valore socio-economico, con 1 miliardo di ore di lavoro recuperate e 21 milioni di giornate di ospedalizzazione evitate. Un effetto moltiplicativo in cui ha un ruolo anche l’AI.

Perché l’intelligenza artificiale sta accelerando la ricerca farmaceutica: gli studi clinici condotti con piattaforme AI sono aumentati dell’82% fra 2016-2020 e 2021-2025 e i tempi di ricerca possono ridursi fino al 40%, avvicinando l’obiettivo di rendere disponibili i farmaci del futuro in metà tempo.

Un settore strategico per la crescita

Nel 2025 il comparto, con 69 miliardi di euro di export (il 75% della crescita totale italiana) e 74 miliardi di produzione, rappresenta oggi circa il 2% del Pil nazionale e occupa direttamente 72.200 persone, che diventano oltre 300.000 considerando l’intera filiera e l’indotto. Tra il 2015 e il 2025, il saldo commerciale dell’industria farmaceutica ha contribuito al 6% della crescita del Pil, con un saldo estero positivo di 11 miliardi di euro.