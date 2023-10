Il valore della merce è di 260mila euro

Un cittadino cinese è stato denunciato per contrabbando di orologi di lusso dal valore complessivo di 260mila euro. Al Valico di Clivio San Pietro, in provincia di Varese, i militari della Guardia di finanza hanno fermato una automobile, in ingresso in Italia e proveniente da Lugano. Nell’auto, i finanzieri hanno trovato i tre orologi Patek Philippe completi di corredo documentale originale, valutati sul mercato decine di migliaia di euro ciascuno. L’uomo, con interessi nell’ambito della ristorazione etnica a Milano, ha dichiarato di aver acquistato gli orologi poche ore prima in una gioielleria del Canton Ticino ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese. Dovrà rispondere di contrabbando aggravato con evasione dei diritti di confine pari a circa 60.000 euro, mentre gli orologi e l’autovettura sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria. Ogni orologio sarà sottoposto a perizia per poterne determinare l’esatto valore che oscilla in base al modello, allo stato d’uso e al corredo. Quanto sequestrato dai militari, in caso di condanna dell’indagato, sarà confiscato e acquisito a patrimonio dello Stato, in particolare l’auto, una Mercedes, potrà essere assegnata alle Fiamme Gialle per le attività di polizia economico-finanziaria.

