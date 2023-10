L'uomo è deceduto prima di essere caricato sull'ambulanza

Un ragazzo di 30 anni ha perso la vita, nella notte, in un incidente stadale a Druento, in provincia di Torino. Andrea Mautino – questo il nome della vittima – residente a Rivarolo Canavese, mentre percorreva con la sua auto, una Lancia Ypsilon, la strada provinciale della Mandria a Druento, si è schiantato contro il muro della Mandria all’altezza della cascina Oslera, sfondandolo.Soccorso dai sanitari, l’uomo è morto prima di essere caricato sull’ambulanza. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale. Non risultano altri veicoli coinvolti. Sul posto anche i vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata